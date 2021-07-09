Россию атакуют лесные пожары: горит более 900 гектаров

Сильный ветер и сухая жаркая погода способствуют быстрому распространению огня и осложняют тушение.
В Росси три очага лесных пожаров на площади более 900 гектаров полыхают в Челябинской области, для тушения привлекается авиация.
Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ.
"На территории Челябинской области сложилась обстановка с природными пожарами в трех муниципальных районах. Действует 3 очага лесных пожаров на площади 916 га", — говорится в сообщении.
Сильный ветер и сухая жаркая погода способствуют быстрому распространению огня и осложняют тушение. В ведомстве заявили, что для защиты населенных пунктов, которые находятся в пятикилометровой зоне привлечена авиация.
Ранее сообщалось, что в России не утихают лесные пожары: сгорели более 60 тысяч гектаров насаждений и здания.
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