Две страны спорят о самой маленькой корове в мире
Чья корова — самая маленькая в мире: спорят Индия и Бангладеш.
Об этом шла речь в сюжете ТСН.19 30 8 июля.
Официальная обладательница этого титула карликовая коровка Маник из Индии высотой в 61 сантиметр. Именно она занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
Впрочем, в Бангладеш нашли еще меньше. Это — миникорова Рани высотой в 51 сантиметр. А это аж на 10 сантиметров ниже Маник.
Посмотреть на Рани съезжаются толпы туристов даже несмотря на локдаун, который продолжается в стране. А владелец зовет к себе официальных представителей Книги рекордов Гиннесса.
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