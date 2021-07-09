Чья корова самая маленькая в мире: спорят Индия и Бангладеш

Чья корова самая маленькая в мире: спорят Индия и Бангладеш

Две страны спорят о самой маленькой корове в мире

Чья корова — самая маленькая в мире: спорят Индия и Бангладеш.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.19 30 8 июля.

Официальная обладательница этого титула карликовая коровка Маник из Индии высотой в 61 сантиметр. Именно она занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Впрочем, в Бангладеш нашли еще меньше. Это — миникорова Рани высотой в 51 сантиметр. А это аж на 10 сантиметров ниже Маник.

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Посмотреть на Рани съезжаются толпы туристов даже несмотря на локдаун, который продолжается в стране. А владелец зовет к себе официальных представителей Книги рекордов Гиннесса.

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