В Греции во время отдыха утонула судья из Черкасской области

В Греции во время отдыха утонула судья из Черкасской области

Должность судьи женщина занимала с 2009 года.

В Греции во время отдыха на 49 году жизни погибла судья из Черкасской области. Женщина пошла купаться и утонула.

Об этом сообщили в пресс-службе Смелянского районного суда области.

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"Оборвалась жизнь Кирилюк Натальи Анатольевны. Ее жизненный путь — это образец человеческого достоинства, добропорядочности, профессионализма, умения работать и желания помогать. В памяти судей и работников Смелянского горрайонного суда Наталья Анатольевна навсегда останется порядочным, добрым человеком, опытным и высококвалифицированным юристом", — подчеркнули в пресс-службе районного суда.

Смелянский горрайонный суд Черкасской области

Должность судьи женщина занимала с 2009 года. Работала в Донецке, однако впоследствии ее перевели в Смелянский горрайонный суд.

К слову, это уже не первый несчастный случай, который произошел с украинскими туристами в этом году. На днях в Египте травмировалась женщина, которая летала на водном парашюте. А на турецком курорте утонул катер — погиб один человек, еще двое пострадали.

Напомним, что в Кирилловке в море обнаружили без сознания 17-летнего подростка. До этого его разыскивали друзья, с которыми он отдыхал.

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