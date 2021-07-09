Как сократить уровень соли в рационе: простые советы

Отказ от соли не означает, что придется есть пресную и безвкусную пищу.
Блюда без соли нравятся не хуже, чем с ней.
Об этом информирует Центр общественного здоровья Украины в Telegram.
Натрий, содержащийся в соли, является важным для нормальной работы организма. Однако его избыток в рационе может привести к высокому АД, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым употреблять не более 5 граммов соли в день — это неполная чайная ложка. Однако по статистике, обычный человек принимает два раза больше.
Кроме обычной белой соли, которую мы используем при приготовлении пищи, много натрия также содержится в хлебе, макаронных изделиях, полуфабрикатах, готовых соусах и в сухих завтраках.
Отказ от соли не означает, что придется есть пресную и безвкусную пищу. Усилить вкус могут различные специи, травы и зелень. Замечательная идея для подарка — приобрести маме набор различных приправ без соли для приготовления.
Если вы совсем не можете отказаться от соли, вот несколько советов, как сократить ее уровень в рационе:
- НЕ солите блюда во время приготовления, только готовую пищу;
- не держите солонку на обеденном столе;
- откажитесь от соленых перекусов;
- выбирайте продукты с низким содержанием натрия.
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