Как уберечься от ботулизма: предостережение МОЗ Украины

Ботулизм — это тяжелое пищевое отравление.

Каждое лето количество случаев ботулизма учащается. В основном проблемы со здоровьем возникают после употребления консервов, вяленой или соленой пресноводной рыбы домашнего приготовления или неизвестного происхождения, которую приобрели на стихийных рынках. За первые 5 месяцев этого года заболели 43 человека, из них один ребенок, а 6 случаев стали фатальными, — сообщает МОЗ Украины в Telegram.

Что надо знать о ботулизме, чтобы уберечь свое здоровье и жизнь

Ботулизм — это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Они появляются там, где продукты для консервирования были плохо вымыты, прошли неправильную термическую обработку или же консервы хранили неправильно. Отравиться можно домашними консервами из рыбы, мяса и иногда овощей. Также ботулизм может возникнуть после употребления вяленой или копченой рыбы и мясных изделий, которые приготовили или продавали с нарушением соответствующих правил обработки и реализации.

Среди симптомов ботулизма выделяют — нарушение близкого зрения, сильно выраженная сухость во рту, голос становится тихим, гнусавым или пропадает, повышенная утомляемость, мышечная слабость, головокружение, тошнота, рвота, ослабление стула и поражения мышц шеи и конечностей. Симптомы тяжелого течения — тахикардия, нарушение глотания, затрудненное дыхание и ощущение удушья.

При появлении указанных симптомов немедленно обратитесь к врачу или вызовите скорую. Ботулизм требует ранней диагностики, правильного лечения и в большинстве случаев — введение ботулинического антитоксина.

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"Воздержитесь от употребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы, мясных и грибных консервов, консервов домашнего производства, если вы не уверены, что продукты хранились и транспортировались должным образом, или сомневаетесь в качестве продуктов. Берегите свое здоровье ! ", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в центральную районную больницу в Пустомытах госпитализировали 19-летнюю девушку в тяжелом состоянии с признаками ботулизма. В течение девяти дней лежала в реанимации, потом ее выписали. Дома девушке стало плохо, она жаловалась на сильные боли в животе и слабость, ее тело начало покрываться синяками. Впоследствии ее госпитализировали в областную клиническую больницу во Львове, где на следующий день она умерла.

Как сообщалось, в Днепропетровской области от ботулизма умер 34-летний мужчина. Он употреблял засоленную в домашних условиях рыбу, приготовленную 30 суток назад. Медики поставили диагноз "ботулизм", ввели ему противоботулиническую сыворотку. Впрочем, через тяжелое течение болезни он умер.

На Прикарпатье зафиксировали два случая ботулизма

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