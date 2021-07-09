Похудевшая дочь Уиллиса и Мур в пикантной позе позировала в бикини

Похудевшая дочь Уиллиса и Мур в пикантной позе позировала в бикини

Румер никак не нарадуется новым формам.

Старшая дочь голливудских экс-супругов Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер на днях шокировала всех.

После некоторого перерыва модель вместе с сестрами и мамой снялась в эффектной фотосессии, где продемонстрировала похудевшую фигуру. Видно, что Румер приложила немало усилий, чтобы сейчас иметь такой вид. И теперь никак не нарадуется новым формам и охотно демонстрирует фанам их со всех ракурсов.

На этот раз 32-летняя актриса в Instagram поделилась снимками, на которых позирует в зеленом бикини. Фотография была сделана на яхте. На фото девушка сидит на полу и позирует с задранными руками.

instagram.com/rumerwillis

Поклонники признались, что восхищаются силой воли Уиллис-старшей:

Просто огонь

Хотел бы я сейчас с тобой отдыхать рядом

Очень сексуально Румер

Напомним, на днях похудевшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур в купальнике соблазнительно выпятила ягодицы. Румер показала, как отдыхала у бассейна.

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