Ситуация на Донбассе: как погода влияет на конфликт

Ситуация на Донбассе: как погода влияет на конфликт

Тяжелые калибры оккупантов замолчали как раз перед дождями.

Ситуация с безопасностью в Донбассе в течение двух последних недель — значительно ухудшилась. Такое заявила специальная представительница председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Хайди Грау. Российские оккупанты более десятка раз обстреляли расположение украинских воинов — от Луганщины и до Приазовья. Осложняет жизнь еще и погода, — говорится в сюжете ТСН.19 30 8 июля.

Когда солнце и ветер в небе, утром — разогнали облака, под ногами стало — меньше воды и — более грязи. А перед этим, несколько суток подряд, окопы скорее напоминали дорожки для плавания.

Единственное, на что повлиял дождь, говорят наши армейцы, так это на работу вражеских артиллеристов с минометчиками. Тяжелые калибры оккупантов — замолчали, как раз перед дождями.

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На этом участке, говорят армейцы — война идет, в буквальном смысле — между двумя деревнями. Оба — украинские. Но одно — временно — захватили враги.

Несмотря на ежедневные враждебные обстрелы — в общем ситуация на участке ответственности подразделения — статическая и стабильная.

Напомним, на Донбассе в течение 7 июля зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Ситуация с безопасностью на Донбассе в течение двух последних недель значительно ухудшилась

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