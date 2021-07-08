На Донбассе боевики ранили украинского бойца

Враг в очередной раз нарушил режим прекращения огня.

На Донбассе поддерживаемые Россией боевики 8 июля во время обстрела украинских позиций ранили военного ВСУ. Украинского бойца с пулевым ранением госпитализировали в лечебное учреждение.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группа "Восток".

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Отмечается, вооруженные силы РФ днем 8 июля нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников. В результате обстрела украинский военный получил пулевое ранение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

"Военного оперативно направили в медучреждение, где ему оказывают медицинскую помощь. Состояние раненого удовлетворительное", — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают представители военной части и группы оперативного реагирования службы правопорядка ВСУ. Об обстреле сообщено представителям ОБСЕ.

Напомним, на Донбассе в течение 7 июля зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

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