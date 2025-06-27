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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
6775
Время на прочтение
1 мин

В самой сухой пустыне мира выпал снег — видео

В самой засушливой пустыне мира, Атакаме, на севере Чили, можно наблюдать редкое зрелище.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Снег покрыл Атакаму

Снег покрыл Атакаму / © Associated Press

Пустыня Атакама находится на севере Чили и считается самым засушливым местом на нашей планете. И вот внезапно 26 июня она покрылась снегом.

Об этом пишет France 24.

«Невероятно! Пустыня Атакама, самая засушливая пустыня мира, покрытая снегом», — написала обсерватория ALMA.

Исследователи отметили, что на соседнем плато Чахнанатор, где тоже расположен телескоп обсерватории, снег является обычным явлением. А вот на самой Атакаме снега не было уже 10 лет.

Климатологи подчеркивают, что это необычное явление пока рано связывать с климатическими изменениями в мире, но также отмечают, что, вероятно, снег в пустыне Атакама может стать частым явлением в последующие годы.

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Дата публикации
Количество просмотров
6775
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