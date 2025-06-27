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У найсухішій пустелі світу випав сніг — відео
У найпосушливішій пустелі світу, Атакама, що на півночі Чилі, можна спостерігати рідкісне видовище.
Пустеля Атакама знаходиться на півночі Чилі та вважається найбільш посушливим місцем на нашій планеті. І ось несподівано 26 червня вона покрилась снігом.
Про це пише France 24.
«Неймовірно! Пустеля Атакама, найпосушливіша пустеля світу, покрита снігом», — написала обсерваторія ALMA.
Дослідники зауважили, що на сусідньому плато Чахнанатор, де теж розташований телескоп обсерваторії, сніг є звичним явищем. А от на самій Атакамі снігу не було вже 10 років.
Кліматологи наголошують, що це незвичне явище поки що рано пов’язувати із кліматичними змінами у світі, але також зазначають, що, ймовірно, сніг у пустелі Атакама може стати частим явищем у наступні роки.