Сніг вкрив Атакаму / © Associated Press

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Пустеля Атакама знаходиться на півночі Чилі та вважається найбільш посушливим місцем на нашій планеті. І ось несподівано 26 червня вона покрилась снігом.

Про це пише France 24.

«Неймовірно! Пустеля Атакама, найпосушливіша пустеля світу, покрита снігом», — написала обсерваторія ALMA.

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Дослідники зауважили, що на сусідньому плато Чахнанатор, де теж розташований телескоп обсерваторії, сніг є звичним явищем. А от на самій Атакамі снігу не було вже 10 років.

Кліматологи наголошують, що це незвичне явище поки що рано пов’язувати із кліматичними змінами у світі, але також зазначають, що, ймовірно, сніг у пустелі Атакама може стати частим явищем у наступні роки.