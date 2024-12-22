Взрывная ночь в России: Орловская область страдает от беспилотников

В настоящее время Орловская область России еще раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа.

Об этом сообщили местные жители и представители российских властей.

"Прошу сохранять спокойствие, атака все еще продолжается. Пока информации о жертвах и пострадавших нет, на месте происшествия уже работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания", — убеждают россияне.

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Напомним, в российском городе Орел в ночь на 14 декабря прозвучала серия взрывов в районе местной нефтебазы.

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