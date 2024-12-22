Вибухова ніч в Росії: Орловська область потерпає від безпілотників

Нині Орловська область Росії вкотре піддається масованій ворожій атаці БПЛА, в результаті якої знову сталося загоряння на об'єкті паливної інфраструктури в селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу.

Про це повідомили місцеві жителі та представники російської влади.

"Прошу зберігати спокій, атака все ще продовжується. Наразі інформації про жертв та постраждалих немає, на місці події вже працюють оперативні служби, вживаються заходи щодо ліквідації наслідків займання", - переконують росіяни.

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Нагадаємо, у російському місті Орел в ніч проти 14 грудня пролунала серія вибухів в районі місцевої нафтобази.

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