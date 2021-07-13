ЮАР всколыхнули массовые протесты, уличные беспорядки и мародерство: что случилось

Люди вышли на улицы после заключения бывшего президента Джейкоба Зумы.

Массовые протесты, уличные беспорядки и мародерство охватили Южно-Африканскую Респубилку.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 13 июля.

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Люди вышли на улицы после заключения бывшего президента Джейкоба Зумы. Его обвиняют в коррупционных сделках, но он отказался свидетельствовать в суде. За неуважения к суду его приговорили к 15 месяцам за решеткой. Сторонники експрезидента считают приговор несправедливым, поэтому и устроили массовые беспорядки по всей стране.

Накануне в столкновениях погибли десять человек, а еще почти полтысячи арестованы. На помощь полиции в крупные города отправили военных. Протесты сопровождаются массовым мародерством: толпы людей громят витрины и выносят из магазинов весь товар. Убытки от погромов уже идет на миллионы долларов.

Новости мира: беспорядки и мародерство в ЮАР - люди протестуют из-за заключения экс-президента

Как сообщалось, в Южно-Африканской Республике решили продлить на две недели жесткие меры, направленные на противодействие третьей волны пандемии коронавируса, которые ввели две недели назад, однако решили продлить до 25 июля. В то же время власти решили смягчить некоторые ограничения по ресторанов и закусочных. От 12 июля они могут возобновить работу, но при строгом соблюдении мер защиты от коронавируса.

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