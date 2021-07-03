ЮАР заявила о рекордном приросте заражений коронавирусом

Предыдущий рекорд по коронавирусу ЮАР установила в январе.

В Южно-Африканской Республике в пятницу, 2 июля, зарегистрировали 24 270 новых случаев заражения COVID-19. Это самый высокий суточный показатель заболеваемости в стране с начала пандемии.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что предыдущий рекорд по коронавирусу ЮАР установила в январе, когда в течение суток положительные результаты COVID-тестов получили 21 980 человек.

"Мы действительно находимся в эпицентре шторма третьей волны COVID-19. Как видим, за последние 14 дней мы превзошли уровень ежедневных инфекций, за которым наблюдали в течение первых двух волн", — высказался заместитель министра здравоохранения Джо Фахла.

Всего с начала пандемии в Южной Африке COVID-19 заболели два миллиона человек, 61 332 из которых умерли от осложнений инфекции.

Напомним, что Южно-Африканская Республика 27 июня объявила об усилении карантина в связи со всплеском заболеваемости коронавирусом.

В стране, в частности, восстановили запрет на продажу алкоголя и продолжили комендантский час с 21:00 до 04:00.

Ранее специальный посланник Африканского союза и телекоммуникационный магнат Страйв Масиива обвинил богатые страны мира в том, что они сознательно не поставляют на континент достаточное количество вакцин от COVID-19.

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