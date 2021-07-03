ПАР заявила про рекордний приріст заражень коронавірусом

Попередній рекорд з коронавірусу ПАР встановила в січні.

У Південно-Африканській Республіці у п'ятницю, 2 липня, зареєстрували 24 270 нових випадків зараження на COVID-19. Це найвищий добовий показник захворюваності в країні від початку пандемії.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що попередній рекорд з коронавірусу ПАР встановила в січні, коли впродовж доби позитивні результати COVID-тестів отримали 21 980 людей.

"Ми дійсно перебуваємо в епіцентрі шторму третьої хвилі COVID-19. Як бачимо, за останні 14 днів ми перевершили рівень щоденних інфекцій, за яким спостерігали впродовж перших двох хвиль", - висловився заступник міністра охорони здоров'я Джо Фахла.

Загалом від початку пандемії у Південній Африці на COVID-19 захворіли два мільйони людей, 61 332 з яких померли від ускладнень інфекції.

Нагадаємо, що Південно-Африканська Республіка 27 червня оголосила про посилення карантинних обмежень у зв'язку зі сплеском захворюваності на коронавірус.

В країні, зокрема, відновили заборону на продаж алкоголю і продовжили комендантську годину з 21:00 до 04:00.

Раніше спеціальний посланець Африканського союзу і телекомунікаційний магнат Страйв Масіїва звинуватив найбагатші країни світу в тому, що вони свідомо не постачають на континент достатню кількість вакцин від COVID-19.

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