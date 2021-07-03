Велетенський зсув ґрунту накрив японське місто Атамі: є загиблі

Стихія зруйнувала понад 10 будинків і пошкодила лінії електропередач.

Велетенський зсув ґрунту накрив японське місто Атамі, що неподалік Токіо. Двоє людей загинули і ще зо два десятки вважаються зниклими безвісти.

Про це йдеться у випуску ТСН.19.30 3 липня.

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Стихія зруйнувала понад 10 будинків і пошкодила лінії електропередач. Майже три тисячі будинків залишаються без світла. На місці триває пошукова операція – сподіваються знайти ще живих людей під завалами. На допомогу рятувальникам та місцевим волонтерам відрядили військових.

У центральній та східній частині Японії від початку тижня не вщухають потужні зливи. У трьох префектурах через загрозу повеней та зсувів оголосили надзвичайний стан – майже 200 тисяч людей отримали рекомендацію евакуюватись з зони стихійного лиха.

Новини світу: японське місто Атамі накрив велетенський зсув ґрунту

Нагадаємо, дев'ятого дня після обвалення 12-поверхівки поблизу Маямі (США) рятувальники повідомили, що витягли з-під завалів тіла ще чотирьох загиблих, зокрема семирічної дівчинки, яка виявилася донькою місцевого пожежника.

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