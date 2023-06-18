Форма носа многое расскажет о вашем характере — тест

Согласно данным исследования, форма носа человека может многое рассказать о его личности. Это выяснили исследователи из Университета Бен-Гуриона в Израиле.

Внимательно посмотрите в зеркало и на рисунок ниже. Какой формы ваш нос?

Действительно ли наше описание в тесте соответствует вашему характеру?

Тест – какой нос, такой и характер Фото: tips-and-tricks

Нос 1: широкий и длинный с направленным вниз кончиком

Это творческий человек. Оптимист имеет открытый взгляд на жизнь. Люди с таким носом очень коммуникабельны и часто имеют вокруг себя множество интересных друзей.

Нос 2: узкий, длинный, прямой

Люди с греческим носом довольно сдержанны. Они тяжело показывают свои эмоции и не любят быть в центре внимания. Они лояльны, имеют прагматичный взгляд на жизнь, на них всегда можно положиться.

Нос 3: имеет небольшую шишку на переносице

Люди с крючковатым носом очень амбициозные и целеустремленные. У них часто есть твердые убеждения и принципы. Они будут яростно их защищать.

Нос 4: орлиный

Люди с таким носом решительны и хорошо организованы. Они заботятся о своей карьере и профессиональный успех часто стоит в списке приоритетов. Эти люди умны и не бросают дело пока не получат желаемого как в профессиональном плане, так и в личной жизни.

Нос 5: курносый

Это жизнерадостные, полные энтузиазма, импульсивные люди. Они часто пользуются популярностью, поскольку их пышная личность привлекает много поклонников.

Нос 6: прямой

Люди с такой формой носа обладают сильной личностью и уверенностью в себе. Они уверены в своих силах. Поэтому их нелегко поколебать.

Нос 7: римский

Эти люди очень чувствительны и имеют сильно развитую эмоциональную жизнь. Они отзывчивы и всегда рядом с другими. Иногда они склонны забывать о себе.

Нос 8: изогнутый

Люди с таким носом стабильны, надежны, умеют слушать собеседника. Они очень прагматичны, однако на них всегда можно положиться.

Напомним, вероятность, что у родителей с карими глазами родится голубоглазый ребенок небольшой, всего 6%, но такое случается. Определить вероятный цвет глаз будущего малыша поможет таблица – генетический тест.

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