Форма носа багато розповість про ваш характер - тест

Який ніс, такий і характер.

Згідно з даними дослідження, форма носа людини може багато розповісти про її особистість. Це з’ясували дослідники з Університету Бен-Гуріона в Ізраїлі.

Подивіться уважно в дзеркало та на малюнок нижче. Якої форми ваш ніс?

Чи дійсно наш опис у тесті відповідає вашому характеру?..

Тест - який ніс, такий і характер Фото: tips-and-tricks

Ніс 1: широкий та довгий з направленим вниз кінчиком

Це творча людина. Оптиміст, має відкритий погляд на життя. Люди з таким носом дуже комунікабельні та часто мають навколо себе безліч цікавих друзів.

Ніс 2: вузький, довгий, прямий

Люди з грецьким носом доволі стримані. Вони важко демонструють свої емоції і не люблять бути в центрі уваги. Вони лояльні, мають прагматичний погляд на життя, на них завжди можна покластися.

Ніс 3: має невелику шишку на переніссі

Люди з гачкуватим носом дуже амбітні та цілеспрямовані. У них часто є тверді переконання та принципи. Вони будуть люто їх захищати.

Ніс 4: орлиний

Люди з таким носом рішучі та добре організовані. Вони піклуються про свою кар'єру, і професійний успіх часто стоїть у списку пріоритетів. Ці люди розумні та не кидають справу, поки не отримають бажаного як у професійному плані, так і в особистому житті.

Ніс 5: кирпатий

Це життєрадісні, повні ентузіазму, імпульсивні люди. Вони часто користуються популярністю, оскільки їхня пишна особистість привертає багато шанувальників.

Ніс 6: прямий

Люди з такою формою носа мають сильну особистість і впевненість у собі. Вони впевнені у власних силах. Через це їх нелегко похитнути.

Ніс 7: римський

Ці люди дуже чутливі і мають сильно розвинене емоційне життя. Вони чуйні та завжди поруч з іншими. Іноді вони схильні забувати про себе.

Ніс 8: вигнутий

Люди з таким носом стабільні, надійні, вміють слухати співрозмовника. Вони дуже прагматичні, однак на них завжди можна покластися.

Нагадаємо, імовірність, що у батьків із карими очима народиться блакитноока дитина невелика, лише 6%, але таке трапляється. Визначити ймовірний колір очей майбутнього малюка допоможе таблиця - генетичний тест.

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