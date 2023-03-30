Студенты занялись сексом прямо на территории университета

Пару застукали другие студенты и сняли процесс на камеру.
В Колумбии парочка занялась сексом прямо на территории университетского городка.
Студенты застукали горячих любовников посреди бела дня и сняли их на мобильные телефоны.
Видео опубликовало dailystar.co.uk.
Инцидент произошел на территории Университета Атлантико Седе Сентро в Барранкилье. На ролике видно, как влюбленные сидят на тихой открытой площадке. Женщина сидела на коленях мужчины, а затем наклонилась вперед.
Университет пока не прокомментировал сексуальный контакт на территории кампуса.
Напомним, на днях в Днепропетровском государственном университете внутренних дел пара занялась сексом на подоконнике учебного корпуса. Интим сняли студенты из окон напротив. Они сообщили, что на видео — абитуриент, пришедший на день открытых дверей.
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