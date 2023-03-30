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Студенты занялись сексом прямо на территории университета

Студенты занялись сексом прямо на территории университета

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1634
Время на прочтение
1 мин
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Студенты занялись сексом прямо на территории университета

Фото: dailystar.co.uk

Пару застукали другие студенты и сняли процесс на камеру.

В Колумбии парочка занялась сексом прямо на территории университетского городка.

Студенты застукали горячих любовников посреди бела дня и сняли их на мобильные телефоны.

Видео опубликовало dailystar.co.uk.

Инцидент произошел на территории Университета Атлантико Седе Сентро в Барранкилье. На ролике видно, как влюбленные сидят на тихой открытой площадке. Женщина сидела на коленях мужчины, а затем наклонилась вперед.

© dailystar.co.uk
Фото: dailystar.co.uk

Университет пока не прокомментировал сексуальный контакт на территории кампуса.

Напомним, на днях в Днепропетровском государственном университете внутренних дел пара занялась сексом на подоконнике учебного корпуса. Интим сняли студенты из окон напротив. Они сообщили, что на видео — абитуриент, пришедший на день открытых дверей.

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Дата публикации
Просмотры
1634
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