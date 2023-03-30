Студенти зайнялися сексом просто на території університету

Пару заскочили інші студенти та зняли процес на камеру.

У Колумбії парочка зайнялася сексом просто на території університетського містечка.

Студенти заскочили палких коханців посеред білого дня і зафільмували їх на мобільні телефони.

Відео опублікувало dailystar.co.uk.

Інцидент стався на території Університету Атлантико Седе Сентро в Барранкіллі. На ролику видно, як закохані сидять на тихому відкритому майданчику. Жінка сиділа на колінах чоловіка, а потім нахилилася вперед.

Фото: dailystar.co.uk

Університет поки що не прокоментував сексуальний контакт на території кампуса.

Нагадаємо, днями у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ пара зайнялася сексом на підвіконні учбового корпусу. Інтим зняли студенти з вікон навпроти. Вони повідомили, що на відео - абітурієнт, який прийшов на день відкритих дверей.

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