Какому знаку Зодиака повезет 31 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 31 марта?

День, когда можно замахнуться на любые – в том числе и самые важные и серьезные – свершения, главное, взяв курс на них, не растрачивать свои усилия на решение вопросов, которые вполне могут подождать. Двигаться к поставленной цели необходимо уверенно и без промедления, потому что даже незначительная заминка может заставить человека притормозить, что, в свою очередь, поставит под угрозу срыва все предприятие. Финансовые проекты обещают быть максимально удачными – прибыль тем, кто на нее нацелится, звезды гарантируют. Решая важные жизненные – и профессиональные – вопросы, необходимо прислушаться к интуиции – ее "совет" будет единственно верным.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы сегодня окажутся особенно удачливым знаком – они могут рассчитывать на успех в любой жизненной сфере, но звезды совеют им обратить особое внимание на профессиональную и финансовую область. Здесь им можно браться за такие смелые проекты, на которые еще вчера они и не надеялись. Но есть одно условие, которое им необходимо будет соблюсти: не стоит пытаться достичь успеха экспромтом, по наитию – без точного и подробного плана на серьезные результаты рассчитывать не придется.

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