Азаров подал в суд на СБУ и СНБО

Азаров подал в суд на СБУ и СНБО

Соратник Януковича требует отмены введенных против него санкций.

Экспремьер-министр Украины времен президента Виктора Януковича, один из бывших видных деятелей Партии регионов Николай Азаров подал иск в Окружной административный суд города Киева относительно действий Службы безопасности Украины и Совета нацбезопасности и обороны. Он считает, что санкции против него должны быть отменены.

В пресс-службе ОАСК сообщили, что иск Азарова был зарегистрирован судом.

В своем иске соратник Януковича требует признать противоправным бездействие СБУ, которое, по его мнению, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций.

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Азаров пытается через решение суда обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения путем исключения п.2 из Приложения 1 решения СНБО Украины "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" от 19.03.2021г, введенного в действие Указом Президента Украины от 9.04.2021г. №151/2021.

Также Николай Азаров просит суд признать противоправным бездействие СНБО Украины по непринятию решения об отмене санкций в отношении него и обязать СНБО Украины принять такое решение.

"Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева открыл дело по иску Виктора Януковича к Верховной Раде об отсутствии у народных депутатов компетенции для признания его самоустранения от осуществления полномочий главы государства.

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