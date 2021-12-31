Азаров подав до суду на СБУ та РНБО

Азаров подав до суду на СБУ та РНБО

Соратник Януковича вимагає скасування запроваджених проти нього санкцій.

Експрем’єр-міністр України часів президента Віктора Януковича, один із колишніх чільних діячів Партії регіонів Микола Азаров подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва щодо дій Служби безпеки України та Ради нацбезпеки та оборони. Він вважає, що санкції проти нього повинні бути скасовані.

У пресслужбі ОАСК повідомили, що позов Азарова було зареєстровано судом.

У своєму позові соратник Януковича вимагає визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на його думку, полягає у невнесення до РНБО України пропозиції про скасування щодо нього санкцій.

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Азаров намагається через рішення суду зобов’язати СБУ внести до РНБО України такі пропозиції шляхом виключення п.2 з Додатку 1 рішення РНБО України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 19.03.2021р, введеного в дію Указом Президента України від 9.04.2021р. №151/2021.

Також Микола Азаров просить суд визнати протиправною бездіяльність РНБО України щодо неприйняття рішення про скасування санкцій відносно нього та зобов’язати РНБО України прийняти таке рішення.

“Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив справу за позовом Віктора Януковича до Верховної Ради щодо відсутності у народних депутатів компетенції для визнання його самоусунення від здійснення повноважень глави держави.

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