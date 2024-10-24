Бесплатный переезд для ВПЛ и УБД

Все, кто имеет статус ВПЛ или УБД, могут рассчитывать на бесплатный переезд или перевозку своего имущества в новый дом благодаря социальному проекту от транспортной компании Грузар.

Грузар вместе с Министерством реинтеграции запустили программу бесплатных перевозок для того, чтобы пострадавшие от боевых действий семьи могли переехать с прифронтовых территорий в безопасные регионы страны.

Грузар выполняет грузоперевозки во всех регионах Украины и может перевезти мебель, домашние вещи, бытовую технику и другое ценное имущество. Чтобы заказать услугу, нужно заполнить заявку на сайте компании и иметь официальный статус ВПЛ или УБД.

О компании Грузар

Компания Грузар работает на рынке Украины уже более 10 лет и предоставляет свои транспортные услуги частным лицам и предприятиям. Основные направления, это квартирный переезд (перевозка разных домашних вещей и мебели), а также транспортировка различных коммерческих грузов. Благодаря многолетнему опыту, современному автопарку и квалифицированным работникам, Грузар зарекомендовала себя как лидер в сфере логистики.

С начала полномасштабного вторжения Грузар активно помогает пострадавшим.

Бесплатный переезд перевозка, это социальная программа компании, поддержанная Министерством Реинтеграции Украины. За два года было выполнено около 6 000 переездов с прифронтовых территорий в безопасные места и планируется помочь еще 2 000 украинских семей до конца этого года.

Кто может воспользоваться программой бесплатного переезда?

Бесплатными перевозками могут воспользоваться граждане Украины, имеющие статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или участников боевых действий (УБД). Программа направлена ​​на поддержку тех, кто из-за войны вынужден покинуть свои дома или нуждается в переезде в безопасное место.

Как принять участие в программе переезда?

Чтобы подать заявку для бесплатного переезда, необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте Грузора. После подачи заявки, координатор программы свяжется с вами для организации помощи и согласования деталей переезда. Все перевозки выполняются в порядке очереди.

Что если мой город расположен близко к зоне боевых действий и находится под постоянными обстрелами?

Если ваш город расположен близко к зоне боевых действий и находится под постоянными обстрелами, грузчик все равно может помочь организовать переезд. Компания специализируется на перевозках из опасных регионов, включая города вблизи линии фронта и имеет опыт работы в условиях повышенного риска. Команда Грузар прилагает максимальные усилия для безопасной транспортировки людей и имущества даже из самых опасных зон, планируя каждый маршрут с учетом актуальной ситуации.

Возможность бесплатного переезда зависит от того, насколько близко ваш город находится к фронту и насколько сложно в него заехать из-за военных действий или блокпостов. Если доступ в город позволяет безопасно организовать переезд, Грузар предоставит транспорт для эвакуации. В случаях, когда ситуация критическая, компания оценивает каждый запрос индивидуально, чтобы найти наиболее безопасный способ помочь вам и вашей семье.