Безкоштовний переїзд для ВПО та УБД

Всі, хто має статус ВПО або УБД, може розраховувати на безкоштовний переїзд або перевезення свого майна в новий дім завдяки соціальному проекту від транспортної компанії Грузар.

Грузар разом з Міністерством реінтеграції запустили програму безкоштовних перевезень для того, щоб постраждалі від бойових дій сім’ї могли переїхати з прифронтових територій у безпечні регіони країни.

Грузар виконує грузоперевозки у всіх регіонах України і може перевезти меблі, домашні речі, побутову техніку та інше цінне майно. Щоб замовити послугу потрібно заповнити заявку на сайті компанії та мати офіційний статус ВПО або УБД.

Про компанію Грузар

Компанія Грузар активно працює вже більше 10 років та надає свої транспортні послуги приватним особам та підприємствам. Основні направлення, це квартирний переїзд (перевезення різних домашніх речей і меблів), а також транспортування різноманітних комерційних вантажів. Завдяки багаторічному досвіду, сучасному автопарку та кваліфікованим працівникам, Грузар зарекомендувала себе як лідер у сфері логістики, виконуючи перевезення різної складності.

З початку повномасштабного вторгнення Грузар активно допомагає постраждалим.

Безкоштовне вантажне перевезення, це соціальна програма компанії, яка була підтримана Міністерством реінтеграції України. За два роки було виконано близько 6 000 перевезень з прифронтових територій в безпечні місця і планується допомогти ще 2 000 українським родинам до кінця цього року.

Хто може скористатись програмою безкоштовного переїзду?

Безкоштовним перевезенням можуть скористатися громадяни України, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) або учасників бойових дій (УБД). Програма спрямована на підтримку тих, хто через війну змушений залишити свої домівки або потребує переїзду до безпечного місця.

Як взяти участь у програмі переїзду?

Щоб взяти участь у програмі безкоштовного переїзду, необхідно заповнити спеціальну форму заявки на офіційному сайті Грузар. Після подачі заявки координатор програми зв'яжеться з вами для організації допомоги та узгодження деталей переїзду. Всі перевезення виконуються в порядку черги.

Що як моє місто розташоване близько до зони бойових дій і знаходиться під постійними обстрілами?

Якщо ваше місто розташоване близько до зони бойових дій і перебуває під постійними обстрілами, Грузар все одно може допомогти організувати переїзд. Компанія спеціалізується на перевезеннях з небезпечних регіонів, включаючи міста поблизу лінії фронту, і має досвід роботи в умовах підвищеного ризику. Команда Грузар докладає максимальних зусиль для безпечного транспортування людей і майна навіть з найбільш небезпечних зон, плануючи кожен маршрут з урахуванням актуальної ситуації.

Можливість безкоштовного переїзду залежить від того, наскільки близько ваше місто знаходиться до фронту і наскільки складно в нього заїхати через військові дії або блокпости. Якщо доступ до вашого міста дозволяє безпечно організувати переїзд, Грузар надасть транспорт для евакуації. У випадках, коли ситуація критична, компанія оцінює кожен запит індивідуально, щоб знайти найбільш безпечний спосіб допомогти вам і вашій родині.