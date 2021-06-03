"Будет в смартфоне": Федоров пообещал решить проблему с пропиской

К концу года справка о прописке будет только в смартфоне.

К концу 2021 года в украинцев появится возможность иметь справку о прописке в смартфоне.

Об этом в интервью "Громадському" рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он пообещал в ближайшее время решить проблему со справками о регистрации. По словам Федорова, в е есть более тысячи общин, в каждой из которых есть собственный территориальный реестр, но между собой они не взаимодействуют. "Она (прописка - Ред.) у всех будет в смартфоне. Мы переводим эту ответственность — носить эту справку — на плечи государства", — сказал он.

С 1 апреля в стране появилась специальное постановление, которое должно выровнять эту ситуацию. "Общины должны подсоединяться к нашему реестра. Если нет у них технологических возможностей, мы предоставляем интерфейс от демографического реестра, где они фиксируют эту информацию. Уже присоединились шесть крупных областных центров. В течение ближайших нескольких недель еще тысяча общин заработает", — сообщил министр .

Как сообщалось, в Украине сменить место регистрации можно будет с помощью портала «Действие». Также в Кабмине планируют отменить штамп с пропиской в паспорти.Министр отметил, что в Украине регистрация места жительства — это сложная процедура, которая является крайне бюрократизированной, а поэтому Кабмин решил изменить это, зарегистрировав в Верховной Раде проект закона.

Изменение места регистрации и электронная подпись: Михаил Федоров о новых сервисах приложения "Дія"

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