"Буде у смартфоні": Федоров пообіцяв вирішити проблему з пропискою

До кінця року довідка про прописку буде лише в смартфоні.

До кінця 2021 року в українців з'явиться можливість мати довідку про прописку в смартфоні.

Про це в інтерв'ю "Громадському" розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він пообіцяв найближчим часом вирішити проблему з довідками про реєстрацію. За словами Федорова, Україні є понад тисяча громад, у кожної з яких є власний територіальний реєстр, але між собою вони не взаємодіють. "Вона (прописка - Ред.) у всіх буде у смартфоні. Ми перекладаємо цю відповідальність - носити цю довідку - на плечі держави", - сказав він.

Від 1 квітня в країні з'явилася спеціальна постанова, яка має вирівняти цю ситуацію. "Громади мають під'єднуватися до нашого реєстру. Якщо немає у них технологічних можливостей, ми надаємо інтерфейс від демографічного реєстру, де вони фіксують цю інформацію. Вже приєдналися шість великих обласних центрів. Протягом найближчих кількох тижнів ще тисяча громад запрацює", - повідомив міністр.

Як повідомлялося, в Україні змінити місце реєстрації можна буде за допомогою порталу "Дія". Також у Кабміні планують скасувати штамп із пропискою в паспорті.Міністр зазначив, що в Україні реєстрація місця проживання - це складна процедура, котра є вкрай бюрократизованою, а тому Кабмін вирішив змінити це, зареєструвавши у Верховній Раді проєкт закону.

Зміна місця реєстрації та електронний підпис: Михайло Федоров про нові сервіси застосунку "Дія"

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