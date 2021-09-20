Дела Майдана: задержан экс-чиновник МВС Украины

После сообщения ему о подозрении в начале сентября он был объявлен в розыск.

Правоохранители задержали в Херсонской области бывшего сотрудника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киеве, который скрывался от органов следствия и суда.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в понедельник, 20 сентября.

Так, в феврале 2014Т года подозреваемый, "выполняя явно преступный приказ руководства ГУМВД Украины в. Киеве и превышая власть, для препятствования массовому движению митингующих с площади Независимости в Верховную Раду Украины для публичного выражения поддержки голосования народными депутатами за возвращение к Конституции Украины 2004 года, предусматривавшей ограничение полномочий президента, а также для устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений объединениями граждан организовал террористический акт и убийство митингующих ".

В результате таких действий подозреваемого причинен тяжкие последствия, в том числе убийство трех человек, причинение тяжких телесных повреждений 14 лицам и телесных повреждений средней тяжести 59 лицам.

Экс-правоохранителю инкриминируется организация на выполнение явно преступного приказа, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа.

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