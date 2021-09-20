Справи Майдану: затримано експосадовця МВС України

Після повідомлення йому про підозру на початку вересня він був оголошений в розшук.

Правоохоронці затримали в Херсонській області колишнього співробітника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Києві, який переховувався від органів слідства та суду.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора в понеділок, 20 вересня.

Так, у лютому 2014 підозрюваний, "виконуючи явно злочинний наказ керівництва ГУМВС України в м. Києві та перевищуючи владу, задля перешкоджання масовому руху мітингувальників з майдану Незалежності до Верховної Ради України для публічного висловлення підтримки голосування народними депутатами за повернення до Конституції України 2004 року, що передбачала обмеження повноважень президента, а також для залякування населення та здійснення впливу на прийняття рішень об’єднаннями громадян організував терористичний акт та вбивство мітингувальників".

Унаслідок таких дій підозрюваного заподіяно тяжкі наслідки, зокрема вбивство трьох людей, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам і тілесних ушкоджень середньої тяжкості 59 особам.

Експравоохоронцеві інкримінується організація, на виконання явно злочинного наказу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних убивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу.

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