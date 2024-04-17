Дмитрий Капранов умер: где и когда состоится прощание с писателем

Также уже известно, где похоронят публициста.

Стало известно, где и когда состоится прощание с историком, писателем, публицистом и общественным деятелем Дмитрием Капрановым, который внезапно умер 16 апреля.

Брат-близнец Дмитрия – Виталий Капранов – в Facebook сообщил, что прощание состоится в четверг, 18 апреля. Отпевание запланировано на 11:00 в Михайловском Златоверхом соборе. После этого Дмитрия Капранова похоронят в Киеве на Байковом кладбище.

"Дмитрия отпоем в четверг в 11:00 в Михайловском, после — на Байковое", — сообщил Виталий Капранов.

Дмитрий Капранов

Отметим, Дмитрий Капранова внезапно ушел из жизни 16 апреля. Публицисту было 56 лет. Причину внезапной смерти Дмитрия Капранова пока не сообщают. Однако в СМИ ранее писали, что у писателя были проблемы с сердцем.

Напомним, недавно стало известно, что умер известный украинский комик, который был капитаном команды КВН "Одесские джентльмены", Святослав Пелишенко. Артиста не стало в возрасте 72 лет.

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