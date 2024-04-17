"Мама" Верки Сердючки Инна Белоконь впервые стала бабушкой

Дочь актрисы родила первенца.
Украинская актриса Инна Белоконь, которая играет "маму" Верки Сердючки, впервые стала бабушкой.
Дочь знаменитости Яна родила первенца. Радостную новость сообщила творческая команда Инны Белоконь. На странице Верки Сердючки в Instagram артистку поздравили с рождением внучки.
"Наша "мама" стала бабушкой! Вся команда Верки Сердючки поздравляет Инну Белоконь и ее семью с рождением внучки!", — поздравила творческая команда Инну Белоконь.
К поздравлениям также приобщилось немало звезд. Теплые слова в комментариях писали дизайнер Андре Тан, артисты Дзидзьо, MELOVIN, Джамала, фотограф Соня Плакидюк и многие другие.
Отметим, дочь Инны Белоконь вышла замуж в ноябре прошлого года. Кто стал мужем Яны – неизвестно. Девушка усердно скрывает своего возлюбленного от публики.
Уже в начале марта стало известно, что Яна беременна и ждет рождения первенца. Дочь Белоконь тогда опубликовала фото, где она показывала свой немалый округлый животик.
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