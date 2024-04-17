"Мама" Вєрки Сердючки Інна Білоконь вперше стала бабусею

Українська акторка Інна Білоконь, яка грає "маму" Вєрки Сердючки, вперше стала бабусею.

Донька знаменитості Яна народила первістка. Радісну новину повідомила творча команда Інни Білоконь. На сторінці Вєрки Сердючки в Instagram артистку привітали з народженням онучки.

"Наша "мама" стала бабусею! Вся команда Вєрки Сердючки вітає Інну Білокінь та її родину з народженням онучки!", - привітала творча команда Інну Білоконь.

Інна Білоконь з донькою Яною / Фото: instagram.com/makohonyana_

До привітань також долучилося чимало зірок. Теплі слова у коментарях писали дизайнер Андре Тан, артисти Дзідзьо, MELOVIN, Джамала, фотографиня Соня Плакидюк та багато інших.

Зазначимо, донька Інни Білоконь вийшла заміж у листопаді минулого року. Хто став чоловіком Яни – невідомо. Дівчина ретельно приховує свого коханого від публіки.

Інна Білоконь з донькою Яною / Фото: instagram.com/makohonyana_

Вже на початку березня стало відомо, що Яна вагітна та чекає на народження первістка. Донька Білоконь тоді опублікувала фото, де вона показувала свій чималий округлий животик.

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