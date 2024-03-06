"Мама" Вєрки Сердючки Інна Білоконь вперше стане бабусею

Українська акторка Інна Білоконь, яка грає "маму" Вєрки Сердючки, вперше стане бабусею.

Радісну новину про вагітність у своєму Instagram повідомила донька артистки Яна. Дівчина опублікувала фото, на якому постає у довгій сукні, яка підкреслила її чималий округлий животик. Таким чином Яна зізналась, що при надії.

"Родині моменти", - англійською мовою підписала кадр донька Білоконь та додала смайлик у вигляді білого сердечка.

Донька Інни Білоконь / Фото: instagram.com/makohonyana_

Також в сторіз Яна опублікувала ще один кадр з професійного фотосету, де вже постає з чоловіком. На знімках вони ніжно трималися за чималий округлий животик.

Донька Інни Білоконь з чоловіком / Фото: instagram.com/makohonyana_

Більше подробиць Яна не стала розкривати. Однак, судячи з розмірів животика, донька Інни Білоконь вже зовсім скоро народить первістка.

Зазначимо, Яна вийшла заміж у листопаді минулого року. Свого обранця донька акторки поки що приховує та не квапиться розсекречувати. Ба більше, дівчина навіть не показує його обличчя, хоча кадри з весілля публікує.

Нагадаємо, незабаром танцівник Євген Кот та його дружина, гімнастка Наталія Татарінцева, вперше стануть батьками. Днями подружжя організувало гендер-паті та розсекретило стать майбутнього первістка.

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