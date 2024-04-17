Дмитро Капранов помер: де та коли відбудеться прощання з письменником

Також вже відомо, де поховають публіциста.

Стало відомо, де та коли відбудеться прощання з істориком, письменником, публіцистом та громадським діячем Дмитром Капрановим, який раптово помер 16 квітня.

Брат-близнюк Дмитра – Віталій Капранов – у Facebook повідомив, що прощання відбудеться у четвер, 18 квітня. Відспівування заплановане на 11:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі. Після цього Дмитра Капранова поховають у Києві на Байковому кладовищі.

"Дмитра відспіваємо у четвер об 11:00 у Михайлівському, після - на Байкове", - повідомив Віталій Капранов.

Дмитро Капранов

Зазначимо, Дмитро Капранова раптово пішов з життя 16 квітня. Публіцистові було 56 років. Причину раптової смерті Дмитра Капранова поки не повідомляють. Однак у ЗМІ раніше писали, що письменник мав проблеми з серцем.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер відомий український комік, який був капітаном команди КВК "Одеські джентльмени", Святослав Пелішенко. Артиста не стало у віці 72 років.

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