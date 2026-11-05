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Дроны атаковали Днепр и Самар: трое раненых, вспыхнули пожары
В Днепре загорелись крыша частного дома и гаражи, а также пожары возникли на объектах критической инфраструктуры.
Российские войска атаковали беспилотниками Днепр и Самар. В Днепре в результате атаки три человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .
По его словам, в Днепре загорелись крыша частного дома и частные гаражи. Пожар возник и на объектах критической инфраструктуры. На местах ударов работают экстренные службы.
Напомним, что в Днепре могли потерять один из самых больших объектов генерации: эксперт сообщил о разрушении Приднепровской ТЭС
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