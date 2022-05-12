Как экономить горючее в городе в условиях дефицита: советы экспертов

При езде на автомобиле в городе потребляется много горючего из-за того, что автомобилю приходится часто разгоняться, тормозить, что требует впрыска в цилиндры дополнительных порций бензина или дизтоплива.
Советы, как снизить использование горючего во время езды в городе, от экспертов auto.24tv.ua.
- Старайтесь не нагружать непрогретый двигатель высокими оборотами, ускорениями, движением вверх и высокой скоростью. Прогревать мотор на холостом ходу тоже бессмысленно. Лучше всего это делать медленно на средних оборотах.
- Сокращайте свои маршруты. Не обязательно доезжать автомобилем под "самую дверь", можно оставить его "на полпути". И пересесть на транспорт, который довезет вас до назначения.
- Избегайте маршрутов, где есть подъемы, неровный асфальт, большие развязки, где образуются пробки. Лучше оставить машину недалеко от места назначения, чтобы не попадать в тянучку.
- Не ускоряйтесь и не замедляйтесь перед светофорами. Если впереди перекресток, рассчитывайте движение так, чтобы не приходилось лишний раз разгоняться и тут же тормозить.
- Переключайтесь на более высокую передачу как можно раньше - у большинства моделей оптимальный порог – 2000–2500 об/мин, не раскручивайте двигатель до больших оборотов.
- При движении вверх двигатель требует дополнительных порций горючего и требует ускорения при движении на подъем. При движении сверху накатом не выключайте сцепление и передачу – в таком режиме электроника полностью перекрывает подачу топлива в двигатель.
- Оптимальная скорость – не более 80 км/ч: у большинства моделей именно на этой отметке расход топлива резко увеличивается. После 60-70 км/ч растет доля аэродинамического сопротивления в общей сумме сил, сопротивляющихся движению машины.
- Не включайте лишний раз кондиционер климатической установки, иногда достаточно открыть окна. Однако имейте в виду, что открытые окна на скорости повышают расход топлива так же, как и включенный кондиционер.
- Техническое состояние машины, безусловно, влияет на расход топлива – шины должны быть накачаны, углы установки колес отрегулированы, а топливные форсунки и свечи зажигания – чистые и исправные.
- Чтобы снизить сопротивление, если вы хотя бы иногда разгоняете машину до четвертой-пятой передачи, нужно снять с крыши багажник, нештатные рейлинги, дополнительные спойлеры и мухобойки, высокую антенну и т.д.
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