Литва отправит Украине две партии бронетранспортеров

Украина получит от Литвы две партии бронетранспортеров.

Одна из партий уже скоро прибудет в Украину.

Об этом в среду, 14 сентября, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на пресс-конференции в Одессе, передает "Интерфакс".

"Только сегодня литовское правительство объявило, что мы пришлем дополнительную партию бронетранспортеров. Две партии. Одна из них должна прибыть очень скоро в Украину", — сказал он.

Он отметил, что украинская армия знает, где лучше их использовать.

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