На Прикарпатье трехлетнего мальчика сбила машина

Ребенок получил травмы.
В понедельник, 16 августа, в селе Стрельче Ивано-Франковской области трехлетний ребенок попал под колеса авто. За рулем ВАЗ 2108 находился 68-летний мужчина.
Об этом сообщили в управлении гражданской защиты облгосадминистрации.
Известно, что мальчик выбежал из-за припаркованного авто на проезжую часть. Водителю не удалось предотвратить столкновение.
В результате ДТП ребенок получил травмы.
Напомним, в Тернополе водительница сбила 5-летнего мальчика, ребенка госпитализировали.