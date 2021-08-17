На Прикарпатье трехлетнего мальчика сбила машина

Ребенок получил травмы.

В понедельник, 16 августа, в селе Стрельче Ивано-Франковской области трехлетний ребенок попал под колеса авто. За рулем ВАЗ 2108 находился 68-летний мужчина.

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Об этом сообщили в управлении гражданской защиты облгосадминистрации.

Известно, что мальчик выбежал из-за припаркованного авто на проезжую часть. Водителю не удалось предотвратить столкновение.

В результате ДТП ребенок получил травмы.

Напомним, в Тернополе водительница сбила 5-летнего мальчика, ребенка госпитализировали.

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