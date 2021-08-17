Ани Лорак впервые за семь лет дала концерт в Украине: аншлаг и никаких беспорядков

Ани Лорак впервые за семь лет дала концерт в Украине: аншлаг и никаких беспорядков

Артистка выступила в одесском клубе "Итака".

Певица Ани Лорак, которая недавно с дочкой отдохнула в Турции, впервые за семь лет дала сольный концерт в Украине.

В понедельник, 16 августа, артистка выступила в клубе "Итака" В Одессе. Исполнительница появилась на сцене в 22:40. Несмотря на множество гневных комментариев в соцсетях, сам концерт прошел довольно спокойно. Никаких беспорядков или даже намеков на недовольных активистов не было.

Выступление Лорак длилось полтора часа. Людей собралось столько, что яблоку негде было упасть. Для поклонников Ани исполнила около 20 песен, большинство из них были русскоязычные, но не обошлось и без "Мрій про мене мрій", "А я не можу жити без тебе", "Розкажи".

В отличие от Светланы Лободы, которая выступила в соседнем клубе "Ибица" накануне и которая уверяла, что она своя, "наша", Лорак этой темы не касалась. О войне между Украиной и Россией не говорила и не пыталась оправдать свои гастроли на территории страны-агрессора.

Отметим, что сегодня, 17 августа, Ани Лорак отыграет второй сольный концерт в "Итаке".

Напомним, что в ноябре 2017 года Ани Лорак неожиданно выступила во Дворце "Украина" в Киеве на шоу, посвященном 15-летию балета "Freedom". Это стало настоящим шоком, ведь в афишах она указана не была. Было лишь отмечено, что ожидается "специальный гость".

Последний свой сольный концерт Лорак в Украине дала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды. А потом остаться там и работать.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку