- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 928
- Время на прочтение
- 1 мин
Необычный нарушитель границы "сбежал" в Румынию: видео
Дикий кабан попал на видео фотоловушки на украинско-румынской границе.
Украинские пограничники зафиксировали необычного «нарушителя», который решил попутешествовать в направлении Румынии.
Видео с фотоловушки опубликовали 1 августа в Госпогранслужбе.
На опубликованных кадрах видно дикого кабана, который сначала идет по лесу, а затем пересекает защитную полосу границы.
«Мимо фотоловушки ни один нарушитель не пройдет — даже если он на четырех», — пошутили украинские пограничники.
В то же время в Госпогранслужбе предостерегли, что прогулки таких зверей в приграничье свидетельствует о том, что во время туристических походов не стоит сходить с официальных маршрутов.
«Ваша безопасность важнее приключений и экспериментов», — отметили в ГПСУ.
Обычно, украинские пограничники выявляют других нарушителей, которые пытаются незаконно пересечь границу. Скажем, 19-летний львовянин 13 раз пытался сделать это и последний раз попался при попытке пересечь границу с Венгрией в прошлом месяце.
Напомним, в прошлом году на границе со Словакией пограничники заметили зубра. Животное пришло из национального парка, который расположен с сопредельной стороны.