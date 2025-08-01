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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Необычный нарушитель границы "сбежал" в Румынию: видео

Дикий кабан попал на видео фотоловушки на украинско-румынской границе.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Украинская граница

Украинская граница

Украинские пограничники зафиксировали необычного «нарушителя», который решил попутешествовать в направлении Румынии.

Видео с фотоловушки опубликовали 1 августа в Госпогранслужбе.

На опубликованных кадрах видно дикого кабана, который сначала идет по лесу, а затем пересекает защитную полосу границы.

«Мимо фотоловушки ни один нарушитель не пройдет — даже если он на четырех», — пошутили украинские пограничники.

В то же время в Госпогранслужбе предостерегли, что прогулки таких зверей в приграничье свидетельствует о том, что во время туристических походов не стоит сходить с официальных маршрутов.

«Ваша безопасность важнее приключений и экспериментов», — отметили в ГПСУ.

Обычно, украинские пограничники выявляют других нарушителей, которые пытаются незаконно пересечь границу. Скажем, 19-летний львовянин 13 раз пытался сделать это и последний раз попался при попытке пересечь границу с Венгрией в прошлом месяце.

Напомним, в прошлом году на границе со Словакией пограничники заметили зубра. Животное пришло из национального парка, который расположен с сопредельной стороны.

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