Необычный нарушитель границы "сбежал" в Румынию: видео

Украинская граница

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Украинские пограничники зафиксировали необычного «нарушителя», который решил попутешествовать в направлении Румынии.

Видео с фотоловушки опубликовали 1 августа в Госпогранслужбе.

На опубликованных кадрах видно дикого кабана, который сначала идет по лесу, а затем пересекает защитную полосу границы.

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«Мимо фотоловушки ни один нарушитель не пройдет — даже если он на четырех», — пошутили украинские пограничники.

Дата публикации 21:50, 01.08.25 Количество просмотров 17 Пограничники зафиксировали "бегство" в Румынию дикого кабана

В то же время в Госпогранслужбе предостерегли, что прогулки таких зверей в приграничье свидетельствует о том, что во время туристических походов не стоит сходить с официальных маршрутов.

«Ваша безопасность важнее приключений и экспериментов», — отметили в ГПСУ.

Обычно, украинские пограничники выявляют других нарушителей, которые пытаются незаконно пересечь границу. Скажем, 19-летний львовянин 13 раз пытался сделать это и последний раз попался при попытке пересечь границу с Венгрией в прошлом месяце.

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Напомним, в прошлом году на границе со Словакией пограничники заметили зубра. Животное пришло из национального парка, который расположен с сопредельной стороны.