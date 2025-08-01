Незвичайний порушник кордону "утік" до Румунії: відео

Український кордон

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Українські прикордонники зафіксували незвичайного «порушника», який вирішив помандрувати у напрямку Румунії.

Відео із фотопастки опублікували 1 серпня у Дежприкордонслужбі.

На опублікованих кадрах видно дикого кабана, який спершу йде лісом, а потім перетинає захисну смугу кордону.

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«Повз фотопастку жоден порушник не пройде — навіть, якщо він на чотирьох», — пожартували українські прикордонники.

Дата публікації 21:50, 01.08.25 Кількість переглядів 20 Прикордонники зафіксували "втечу" до Румунії дикого кабана

Водночас у Держприкордонслужбі застерегли, що прогулянки таких звірів у прикордонні свідчить про те, що під час туристичних походів не варто сходити з офіційних маршрутів.

«Ваша безпека важливіша за пригоди й експерименти», — наголосили в ДПСУ.

За звичай, українські прикордонники виявляють інших порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон. Скажімо, 19-річний львів’янин 13 разів намагався зробити це і востаннє попався під час спроби перетнути кордон з Угорщиною минулого місяця.

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Нагадаємо, минулого року на кордоні зі Словаччиною прикордонники помітили зубра. Тварина прийшла з національного парку, що розташований із суміжного боку.