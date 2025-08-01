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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1317
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Незвичайний порушник кордону "утік" до Румунії: відео

Дикий кабан потрапив на відео фотопастки на українсько-румунському кордоні.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Український кордон

Український кордон

Українські прикордонники зафіксували незвичайного «порушника», який вирішив помандрувати у напрямку Румунії.

Відео із фотопастки опублікували 1 серпня у Дежприкордонслужбі.

На опублікованих кадрах видно дикого кабана, який спершу йде лісом, а потім перетинає захисну смугу кордону.

«Повз фотопастку жоден порушник не пройде — навіть, якщо він на чотирьох», — пожартували українські прикордонники.

Водночас у Держприкордонслужбі застерегли, що прогулянки таких звірів у прикордонні свідчить про те, що під час туристичних походів не варто сходити з офіційних маршрутів.

«Ваша безпека важливіша за пригоди й експерименти», — наголосили в ДПСУ.

За звичай, українські прикордонники виявляють інших порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон. Скажімо, 19-річний львів’янин 13 разів намагався зробити це і востаннє попався під час спроби перетнути кордон з Угорщиною минулого місяця.

Нагадаємо, минулого року на кордоні зі Словаччиною прикордонники помітили зубра. Тварина прийшла з національного парку, що розташований із суміжного боку.

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