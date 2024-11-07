Завітав у гості: зубр перейшов кордон з боку Словаччини

Ці звірі живуть у горах лише за 40-50 км від Ужгорода.

На кордоні зі Словаччиною прикордонники помітили зубра. Тварина прийшла з національного парку, що розташований із суміжної сторони.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

У ДПСУ закликали громадян бути обережними, адже "хвиля вторгнень" диких звірів на кордоні триває.

Вони наголосили, що зустріч з представниками тутешньої фауни може бути небезпечною. Тому потрібно остерігатися туризму закритими гірськими маршрутами чи іншими ділянками, що можуть нести загрозу життю.

Щоб відпочинок у горах залишив по собі лише приємні спогади, важливо дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, неповнолітній хлопець знущався з безпритульної тварини у Вільнянську.

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