Украинцы убегают от мобилизации в Приднестровье, а попадают в лапы ФСБ — детали

Уклонисты о пережитых допросах в Приднестровье

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Украинских мужчин, бегущих от мобилизации из-за непризнанного Приднестровья, по ту сторону границы ожидают допросы, унижения и фильтрации от подконтрольной ФСБ службы.

Об этом говорится в материале «Следствие.Инфо».

Организаторы незаконных перевозок не говорят уклонистам главного — они обязательно попадут на допрос к сотрудникам так называемого «Министерства государственной безопасности ПМР», которое связано с российской ФСБ.

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Украинцев допрашивают, заставляют делиться информацией о расположении воинских частей Сил обороны и ПВО, техники и военнослужащих ВСУ.

По словам очевидцев, все данные передаются ФСБ. Некоторые же из опрошенных мужчин утверждают, что допросы проводили сами российские спецслужбы.

Один из мужчин-уклончан, воспользовавшийся услугами перевозчиков, рассказал, что на допросе всячески давят: «Если не скажешь, то обратно в Украину поедешь».

Еще один беглец рассказал, что «приднестровцы» задавали ему вопрос о знакомых военных, военных объектах в родном городе, а также просили полное описание семьи, номера телефонов.

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«Могут обзывать „х**лами“. Ну, это нормально у них считается, главное — никому не грубить и уверенно врать. Они будут спрашивать в стиле: „А если мы карту покажем, то покажешь (военные объекты, — ред.)“? Мужчина должен сказать: „А какой смысл показывать на гугл мапс, если все там и так очевидно?“, — рассказывает уклонист.

Другой беглец посоветовал тщательно удалили с телефона информацию о друзьях и родственниках из ВСУ и все связанное с войной, потому что именно это будут искать работники так называемого МГБ.

«У меня были жесткие допросы. И, вероятнее всего, это были ФСБшники. Этот, меня допрашивал, ну очень похож был. Потому что спрашивали о военной технике. Унижали… Наручники могут надеть, бросить на подвал, если подозревают, что ты лжешь или что-то еще», — рассказал еще один украинец.

Еще один беглец Дмитрий, пересекавший границу самостоятельно, без посредников и «сдавшийся» «приднестровцам», рассказал следующее:

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«Меня, конечно, жестко таскали, морально просто жестко. Говорили: „Ты набазарил столько информации всякой разной“. Я вроде бы ничего такого не рассказывал. А они: „Мы тебя сейчас отправим на границу, тебя там свои убьют ногами“.

Пятеро из тех, с кем пообщались журналисты издания, считали своих допросов российскими ФСБшниками.

Несколько мужчин выезжали через Рыбницу — приднестровский город вблизи украинской границы. Один из них рассказал, что на блокпосте у Рыбницы стоят российские полицейские. Рядом с ними висит российский триколор, они заполняют какие-то документы и задают вопросы беглецам о системах ПВО.

Организатор незаконной схемы переправки уклонистов Влад признается журналистам, что он действительно обязан завозить мужчин на допрос к работникам так называемого МГБ. То же делают и другие организаторы.

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Ранее издание WP предупредило, что Россия может разместить войска в Приднестровье, открыв новое направление угрозы для Украины.