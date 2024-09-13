Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы

Россияне не прекращают атаковавший регион с помощью дронов.

Ночью в пятницу, 13 сентября, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", были сбиты два вражеских БпЛА типа "Shahed", — говорится в сообщении.

По словам руководителя ОВА, обращений по поводу травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало.

Напомним, накануне РФ мощно пыталась атаковать Хмельницкую область беспилотниками. Взрывы в регионе звучали ночью и утром. Силы ПВО уничтожили более 10 БПЛА. В результате атаки возник пожар на одном из складов хранения мебельной продукции.

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