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Армия РФ продвинулась около пяти населенных пунктов в Донецкой области: карты DeepState

Армия РФ продвинулась около пяти населенных пунктов в Донецкой области: карты DeepState

Российская армия. / Фото: Associated Press

Захватчики имеют успехи на этом участке фронта.

Армия Российской Федерации идет дальше в Донецкой области. Пока успехи фиксируют около нескольких населенных пунктов.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Макеевке, Красногоровке, Гродовце, а также возле Песчаного и Пречистовки", — говорится в отчете.

Продвижение оккупантов в Донецкой области

Продвижение РФ в Донбассе. Карта DeepState. / ©
Продвижение РФ в Донбассе. Карта DeepState.
Продвижение РФ в Донбассе. Карта DeepState. / ©
Продвижение РФ в Донбассе. Карта DeepState.
Продвижение РФ в Донбассе. Карта DeepState. / ©
Продвижение РФ в Донбассе. Карта DeepState.
©
Российская армия. / © Associated Press
Российская армия. / Фото: Associated Press

Напомним, издание WSJ сообщает, что Россия ведет ожесточенные бои за два города в Донецкой области.   Этим летом целью российского наступления стал город Покровск, являющийся важным логистическим центром для украинских сил на востоке.

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