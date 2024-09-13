Армия РФ продвинулась около пяти населенных пунктов в Донецкой области: карты DeepState

Захватчики имеют успехи на этом участке фронта.

Армия Российской Федерации идет дальше в Донецкой области. Пока успехи фиксируют около нескольких населенных пунктов.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Макеевке, Красногоровке, Гродовце, а также возле Песчаного и Пречистовки", — говорится в отчете.

Продвижение оккупантов в Донецкой области

Продвижение РФ в Донбассе. Карта DeepState.

Продвижение РФ в Донбассе. Карта DeepState.

Продвижение РФ в Донбассе. Карта DeepState.

Российская армия. / Фото: Associated Press

Напомним, издание WSJ сообщает, что Россия ведет ожесточенные бои за два города в Донецкой области. Этим летом целью российского наступления стал город Покровск, являющийся важным логистическим центром для украинских сил на востоке.

Читайте также:

Бросают заключенных на штурмы и бьют КАБами! На Покровском направлении горячо!