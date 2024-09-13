Армія РФ просунулася біля п'яти населених пунктів на Донеччині: мапи DeepState

Армія Російської Федерації просувається далі в Донецькій області. Наразі успіхи фіксують біля кількох населених пунктів.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Макіївці, Красногорівці, Гродівці , а також біля Піщаног та Пречистівки", - йдеться у звіті.

Просування окупантів на Донеччині

Просування РФ на Донбасі. Мапа DeepState.

Просування РФ на Донбасі. Мапа DeepState.

Просування РФ на Донбасі. Мапа DeepState.

Російська армія. / Фото: Associated Press

Нагадаємо, видання WSJ повідомляє, що Росія веде запеклі бої за два міста на Донеччині. Цього літа метою російського наступу стало місто Покровськ, яке є важливим логістичним центром для українських сил на сході.

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