Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи

Вночі проти п'ятниці, 13 вересня, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Вночі, під час сигналу "Повітряна тривога, було збито два ворожих БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, наразі звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило.

Нагадаємо, напередодні РФ потужно намагалася атакували Хмельницьку область безпілотниками. Вибухи в регіоні лунали вночі та зранку. Сили ППО знищили понад 10 БпЛА. Внаслідок атаки виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції.