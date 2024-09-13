День ангела 13 вересня: кого та як вітати з іменинами

13 вересня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 13 вересня
13 вересня 2024 року привітайте з іменинами Валеріана, Іллю, Леонтія, Миколу, Олександра, Петра.
Валеріан — походить від латинського слова, означає "з роду Валеріїв". В дитинстві часто доставляє проблеми новими захопленнями. В дорослому віці стає добрим, його рідко хвилюють масштабні проблеми.
Ілля — єврейське коріння, перекладається як "мій Бог — Господь". В дитинстві позиціонує себе володарем життя. В дорослому віці стає сміливим і цілеспрямованим.
Леонтій — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "левиний". В дитинстві вольовий, відповідальний. В дорослому віці стає педантичним, любить жити за розкладом.
Микола — давньогрецьке походження, означає "переможець народів". В дитинстві активний. В дорослому віці стає доброзичливий, щедрий, оптимістичний.
Олександр — давньогрецьке ім'я, перекладається як "захисник". В дитинстві вразливий, конфліктний. В дорослому віці стає велелюбним, любить спорт.
Петро — походить від давньогрецького слова, тлумачиться як "скеля". В дитинстві добрий організатор. В дорослому віці стає самостійним, ніколи не прислухається до чужих порад.
День ангела 13 вересня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав тебе і допомагав у всіх справах. Нехай кожен день приносить радість, а всі твої мрії здійснюються.
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З Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищаючи тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі здоров’я, щастя і безмежної любові.
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Щиро вітаю з Днем Ангела! Нехай цей день буде наповнений світлом і радістю. Бажаю, щоб твій ангел завжди вів тебе по правильному шляху і дарував натхнення.
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З Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди буде твоїм вірним другом і помічником. Бажаю тобі успіху в усіх починаннях, міцного здоров’я і багато щасливих моментів.
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе від усіх бід і дарує тобі мир, гармонію та благополуччя. Бажаю тобі здійснення всіх мрій і багато радості.
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