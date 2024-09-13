Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

У росіян також великі втрати у техніці.
Станом на ранок 13 вересня 2024 року ЗСУ знищили 631 420 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1220 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 631 420 (+1220) осіб,
- танків - 8671 (+18) од,
- бойових броньованих машин - 17003 (+48) од,
- артилерійських систем - 18061 (+52) од,
- РСЗВ – 1185 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 945 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 15113 (+80),
- крилаті ракети - 2591 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 24560 (+79) од,
- спеціальна техніка - 3071 (+10).
Як повідомлялося, 11 вересня українські розвідники знищили у Чорному морі ворожий Су-30СМ. Вартість судна близько 50 млн дол.