Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на 13 вересня знищено 631 420 солдатів армії РФ. / Фото: Associated Press

У росіян також великі втрати у техніці.

Станом на ранок 13 вересня 2024 року ЗСУ знищили 631 420 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1220 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 631 420 (+1220) осіб,
  • танків - 8671 (+18) од,
  • бойових броньованих машин - 17003 (+48) од,
  • артилерійських систем - 18061 (+52) од,
  • РСЗВ – 1185 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 945 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 15113 (+80),
  • крилаті ракети - 2591 (+0),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24560 (+79) од,
  • спеціальна техніка - 3071 (+10).

Як повідомлялося, 11 вересня українські розвідники знищили у Чорному морі ворожий Су-30СМ. Вартість судна близько 50 млн дол.

Бійці ГУР знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК 

Бійці ГУР знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК 

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація