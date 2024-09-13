Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

У росіян також великі втрати у техніці.

Станом на ранок 13 вересня 2024 року ЗСУ знищили 631 420 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1220 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 631 420 (+1220) осіб,

танків - 8671 (+18) од,

бойових броньованих машин - 17003 (+48) од,

артилерійських систем - 18061 (+52) од,

РСЗВ – 1185 (+1) од,

засоби ППО ‒ 945 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 15113 (+80),

крилаті ракети - 2591 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 24560 (+79) од,

спеціальна техніка - 3071 (+10).

Як повідомлялося, 11 вересня українські розвідники знищили у Чорному морі ворожий Су-30СМ. Вартість судна близько 50 млн дол.

Бійці ГУР знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК

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