Ночью в Украине раздавались взрывы: где было громко

Враг снова атаковал Киев.
В ночь на 25 января 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами.
Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
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Днепропетровщина;
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Ахтырка/р-н (Сyмщина);
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Богодухов/р-н (Харьковщина);
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Киевщина,Полтавщина:
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Прилуки/р-н (Черниговщина);
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Чернигов/р-н;
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Васильков (Киевщина);
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Киев;
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Вышгород/р-н (Киевщина);
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Белая Церковь/р-н (Киевщина);
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Суммы/р-н;
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Васильков (Киев).
Ранее сообщалось, что в воздухе кружат вражеские дроны: озвучена траектория движения.
Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о себе.
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