Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночью в Украине раздавались взрывы: где было громко

Ночью в Украине раздавались взрывы: где было громко

Находитесь в укрытии до отбоя воздушной тревоги / Фото: ТСН.ua

Враг снова атаковал Киев.

В ночь на 25 января 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами.

Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Днепропетровщина;

  • Ахтырка/р-н (Сyмщина);

  • Богодухов/р-н (Харьковщина);

  • Киевщина,Полтавщина:

  • Прилуки/р-н (Черниговщина);

  • Чернигов/р-н;

  • Васильков (Киевщина);

  • Киев;

  • Вышгород/р-н (Киевщина);

  • Белая Церковь/р-н (Киевщина);

  • Суммы/р-н;

  • Васильков (Киев).

Ранее сообщалось, что в воздухе кружат вражеские дроны: озвучена траектория движения.

Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о себе.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Украинские бойцы показали воздушный бой с вражеским беспилотником

Украинские бойцы показали воздушный бой с вражеским беспилотником

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация