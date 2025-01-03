Ночью в Украине раздавались взрывы: где было громко

В ночь на 25 января 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами.

Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

Днепропетровщина;

Ахтырка/р-н (Сyмщина);

Богодухов/р-н (Харьковщина);

Киевщина,Полтавщина:

Прилуки/р-н (Черниговщина);

Чернигов/р-н;

Васильков (Киевщина);

Киев;

Вышгород/р-н (Киевщина);

Белая Церковь/р-н (Киевщина);

Суммы/р-н;

Васильков (Киев).

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Ранее сообщалось, что в воздухе кружат вражеские дроны: озвучена траектория движения.

Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о себе.

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